LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Ragaini d’argento per un soffio e Bertoni bronzo nei 400 sl!

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Knedla, Saravia, Zheltiakov, Bacico, Diehl, Robb, Norman, Del Signore, che è l’unico 2007 al via in una finale con 6 classe 2005 e un classe 2006 17.27: DUE AZZURRI IN FINALE!!! Grande tempo del ceco Knedla che vince in 53?28, secondo posto per l’azzurro Bacico con 54?27, quarto Del Signore con 55?17, azzurri entrambi in finale! 17.25: Ora Del Signore e Bacico al via della seconda semifinale. Questi i protagonisti: 1 del SIGNORE Daniele ITA 22 JAN 2007 55.95 2 MARTINEZ SOTA Ivan ESP 16 JUN 2005 55.57 3 ROBB Enoch AUS 17 JAN 2005 55.17 4 KNEDLA Miroslav CZE 18 JUL 2005 54.17 5 BACICO Christian ITA 18 SEP 2005 54.57 6 LOPES Samuel BRA 6 APR 2006 55.30 7 MALDARI Caleb USA 27 APR 2005 55.67 8 KRISCHKE Jakub CZE 15 MAR 2006 56.13 17.23: L’argentino Saravia si aggiudica ...

La prima giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv.