LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Ragaini d’argento e Bertoni bronzo nei 400 sl! Quarte la 4×100 maschile e la 4×200 femminile

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani per la seconda giornata di finali e semifinali deidi Netanya 18.30. Prime due medaglie per l’Italia aidi Netanya. Li portano Alessandro, argento e Filipponei 400 stile libero. Un po’ di delusione per il quarto posto dellastile libero, campionessa d’Europa che è andata vicina al podio. Bene lastile libero donne, quarta alle spalle delle big. Bravi gli altri azzurri che si sono qualificati per le finali di domani: Mati nei 50 rana, Bacico e Del Signore nei 100 dorso, Mantegazza nei 100 rana e Gorlier nei 100 dorso 18.28: Oro agli Usa con ...

... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Grazie a questa collaborazione, ogni tappa di Dtw avrà una squadra dedicata che produrrà servizi e trasmetterà collegamentisu Sky Sport 24. Dtw dimostra che ildi fondo può essere un ...

LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: inizia la caccia azzurra alle medaglie con la 4x100 sl maschile! OA Sport

In Sardegna, a Torre Grande si è svolto il primo campionato italiano di nuoto in acque libere Fisdir, riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale. L’evento organizzato dalla Fisdir in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di finali e semifinali dei Mondiali juniores di Netanya (Israele). La competizione, della durat ...