LIVE Nuoto | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | inizia la caccia azzurra alle medaglie con la 4×100 sl maschile!

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40: Buongiorno e bentrovati alladella prima sessione di finali e semifinali deidi Netanya (Israele).– Tanti gli azzurri adie finali nella prima giornata di gare del Mondialedi Netanya. La staffettamaschile punta al podio! Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti da Israele Buongiorno e bentrovati alladella prima sessione di finali e semifinali deidi Netanya (Israele). La competizione, della durata di sei giorni, si svolge presso il Wingate Institute, una ...

... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Grazie a questa collaborazione, ogni tappa di Dtw avrà una squadra dedicata che produrrà servizi e trasmetterà collegamentisu Sky Sport 24. Dtw dimostra che ildi fondo può essere un ...

LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: inizia la caccia azzurra alle medaglie con la 4x100 sl maschile! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di finali e semifinali dei Mondiali juniores di Netanya (Israele). La competizione, della durat ...La prima giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non ...