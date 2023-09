LIVE – Italia-Svizzera | gironi Europei maschili volley 2023 in DIRETTA

(Di lunedì 4 settembre 2023) Latestualedi, partita valevole per la Pool A deglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, vanno a caccia di un altro successo per confermarsi al primo posto del girone. Dall’altra parte della rete c’è la compagine elvetica, che vuole provare a strappare qualche punto ai Campioni d’Europa e del mondo in carica per tenere vive le speranze di passare il turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di lunedì 4 settembre al Pala Rossini di Ancona, in. ...

Gli azzurri di Paolo Zanetti, già eliminati anche dalla Coppa, sono alla ricerca di un ... Calciomercato.it vi offre le sfide tra Empoli e Juve e tra Lecce e Salernitanain tempo reale. ...Parlando delle sole sfide al 'Castellani', 15(tra campionato e Coppa), 4 le vittorie degli azzurri, a fronte di 4 pareggi e 9 affermazioni dei bianconeri. Nella passata stagione la squadra ......DELL': DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA IL PALINSESTO RAI CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE IL...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Olanda: in palio c'è la medaglia di bronzo, Azzurre favorite ma attenzione a Plak Eurosport IT

Anche per il confronto degli ottavi degli US Open tra la sorpresa italiana e il numero uno al mondo streaming su Supertennix e sul sito di Supertennis. Oggi in campo anche Medvedev, Rublev, Jabeur e ...Easy On My Heart, Gabry Ponte canta il SuperWeekend Sky Sport con 195 ore di eventi live, Tutto in un weekend (1-3 settembre), tutto su Sky e in streaming su NOW. Un fine settimana ad “altissima inten ...