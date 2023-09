LIVE Italia-Svizzera 2-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | i ragazzi di De Giorgi vincono il secondo set 25-23

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 Non passa la battuta di Migge, gli azzurrianche ilparziale.2-0! 24-23 Si difende bene la, l’non riesce a rimandare la palla dall’altra parte del campo, Dericorre all’ultimo time-out. 24-22 Pipe vincente di Ulrich, annullato la prima chance per chiudere il set. 24-21 Mani-out di Lavia da zona 4, tre set point. 23-21 Primo tempo vincente di Lengweiler. 23-20 Diagonale strettissima messa a segno da Romanò. 22-20 Attacco vincente di Migge, time-out chiamato da De. 22-19 Non trova il campo Mosca questa volta. 22-18 Altro errore in battuta di Michieletto. 22-17 Altro attacco in primo tempo ...