LIVE Italia-Svizzera 1-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | azzurri avanti 13-9 nel secondo set

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-17 Altro attacco in primo tempo messo a referto da Mosca. 21-17 A segno Michieletto da zona 2. 20-17 Pipe vincente giocata da Ulrich. 20-16 Non passa la battuta di Giannelli. 20-15 Michieletto schiaccia involontariamente sul collo di Harksen, nessun problema per il palleggiatore elvetico. 19-15 Lungo il servizio di Perezic. 18-15 Lo stesso numero 28 azzurro sbaglia la battuta. 18-14 Primo tempo vincente di Sanguinetti. 17-14 Doppio tocco di Michieletto, punto. 17-13 Attacco lungolinea vincente di Lavia. 16-13 Sbaglia la battuta di Romanò. 16-12 Passa l’attacco di Lavia. 15-12 Ricezione non perfetta di Balaso, ne approfitta Lengweiler che va a segno. 15-11 Bella diagonale stretta trovata da Weisigk. 15-10 Attacco a segno di Lavia da zona 4. 14-10 Si riscatta immediatamente lo ...

L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la Svizzera. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'non vuole fermarsi. L'obiettivo è replicare le prestazioni magistrali delle sfide contro Belgio , Estonia e Serbia per ottenere un'altra vittoria e continuare a ...La diretta testualedi- Svizzera , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed...

La nazionale italiana di volley maschile allenata da Fefè De Giorgi in campo al PalaRossini di Ancona, forte della vittoria contro la Serbia che ha dato agli azzurri l'aritmetica certezza di accesso ...