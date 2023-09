LIVE Atletica | Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA | Tamberi quarto con 2 24! Secondi posti per Sottile e Re!

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.46: Per questa sera è tutto, appuntamento ai prossimi eventi della grande. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.45: Era questa l’ultima gara delsvizzero. Per l’Italiaper Stefanonell’alto e Davide Re nei 400, terzo posto per Dalia Kaddari nei 200, quartinell’alto e Dosso nei 100 con un ottimo 11?15 21.44: terzo posto per l’azzurra Dalia Kaddari con 22?86 che è un buon tempo. Vince la statunitense Tamara Clark che fa gara di testa e vince in 22?64, seconda la giamaicana Forbes con 22?74, terza Kaddari 21.40: Si chiude ildicon i 200 donne. C’è Dalia Kaddari al via. Queste le protagoniste: 1 196 ...

È in corso a Bellinzona (Svizzera) il Galà dei Castelli con tanti azzurri in gara, tra cui il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Diretta tv dalle 20 su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera. Fari puntati sul saltatore azz ...