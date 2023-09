LIVE Atletica | Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA | subito 11?15 per Zaynab Dosso nei 100! Tamberi supera 2 20

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50: Protsenko2.24 al primo tentativo 20.50: Gudzius con 65.25 si inserisce in quarta posizione nel disco 20.49: Errore di Sottile a 2.24 20.48: Finita anche la quarta rotazione del disco donne senza novità, inizia la quarta rotazione del disco uomini. Problemi in partenza per i 100 20.48: Eliminati a 2.20 anche Akamatsu e Amels 20.45: Eliminati Lycke Holm e Konstantinou 20.43: E’ il momento dei 100 piani donne con tante protagonisti dillo assoluto. Queste le protagoniste: 1 215 N’Ketia SEEDO Netherlands NED 2003 11,11 WOM 2 130 Tamara CLARK United States USA 1999 10,98 WOM 3 162 Zoe HOBBS New Zealand NZL 1997 10,96 WOM 4 170 Mujinga KAMBUNDJI STB Leichtathletik SUI 1992 11,04 WOM 5 225 Elaine THOMPSON-HERAH Jamaica JAM 1992 11,00 WOM 6 150 Shashalee FORBES ...

...l'arco e, dopo aver frequentato il liceo a Beverly Hills ha puntato a una carriera prevalentemente condotta in Giappone, diventando - in meno di un decennio - un veterano delle versioni...Il Galà dei Castelli a Bellinzona è ormai una classica del calendario internazionale di. Piazzato a settembre, in condizioni atmosferiche sempre ideali, garantisce prestazioni che attirano le stelle di piste e pedane. Sarà così anche quest'anno, con due nomi su tutti: l'olandese ...... in collaborazione con la Fondazione Mennea, la Città di Barletta, e l'associazioneSavoca. oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...

LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA: ultima gara dell'anno per Tamberi, una serata italiana! OA Sport

È in corso a Bellinzona (Svizzera) il Galà dei Castelli con tanti azzurri in gara, tra cui il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Diretta tv dalle 20 su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera. Fari puntati sul saltatore azz ...