LIVE Atletica | Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA | quarto posto per Dosso con 11?15 nei 100! Tamberi supera 2 20

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02: Arese in testa all’ultimo giro 21.01:!!!2.24 AL TERZO TENTATIVO E RESTA IN CORSA. Sono in 5 a 2.28 21.00: Caballero si migliora a 62.66 ma resta terza nel disco dietro ad Allman e Van Klinken 20.59: Merlos2.24 al terzo tentativo 20.59. C’è Pietro Arese al via dei 1500 a caccia di un buon risultato cronometrico e non solo. Questi i protagonisti: 1 213 Micha? ROZMYS Poland POL 1995 3:36,26 MAN 2 194 Kyumbe MUNGUTI Kenya KEN 1995 3:34,02 MAN 3 232 James WEST Great Britain GBR 1996 3:36,01 MAN 4 187 Luke MCCANN Ireland IRL 1998 3:34,76 MAN 5 234 Henry WYNNE United States USA 1995 3:34,55 MAN 6 115 Elzan BIBI? Serbia SRB 1999 3:34,20 MAN 7 183 Dominic Lokinyomo LOBALU LC Brühl Leichtathletik SSD 1998 3:35,48 MAN 8 165 Andrew HUNTER ...

LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA: ultima gara dell'anno per Tamberi, una serata italiana! OA Sport

È in corso a Bellinzona (Svizzera) il Galà dei Castelli con tanti azzurri in gara, tra cui il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Diretta tv dalle 20 su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera. Fari puntati sul saltatore azz ...