LIVE Atletica | Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA | Dosso quarta nei 100 con 11?15! Tamberi supera 2 24

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.18: Tra poco il via della finale dei 110 ostacoli. Questi i protagonisti: 1 153 Finley GAIO SC Liestal SUI 1999 13,54 MAN 2 141 Michael DICKSON United States USA 1997 13,26 MAN 3 114 Orlando BENNETT Jamaica JAM 1999 13,19 MAN 4 166 Jason JOSEPH LC Therwil SUI 1998 13,08 MAN 5 190 Louis François MENDY Senegal SEN 1999 13,18 MAN 6 144 Eric EDWARDS United States USA 2000 13,23 MAN 7 145 Simon EHAMMER TV Teufen SUI 2000 13,43 MAN 8 135 Damian CZYKIER Poland POL 1992 13,49 MAN 21.17: La statunitense Allman vince il disco con 69.09, secondo posto per l’olandese Van Klinken con 64.15, terza la cubana Caballero con 62.66 21.15: Merlos sbaglia a 2.28 ed è quinto 21.14: Ancora un errore pera 2.28 21.12: Nonostante una partenza problematica la portoricana Camacho-Quinn vince i 100 ostacoli con ...

LIVE Atletica, Meeting Bellinzona 2023 in DIRETTA: ultima gara dell'anno per Tamberi, una serata italiana! OA Sport

È in corso a Bellinzona (Svizzera) il Galà dei Castelli con tanti azzurri in gara, tra cui il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Diretta tv dalle 20 su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Galà dei Castelli, in programma a Bellinzona in Svizzera. Fari puntati sul saltatore azz ...