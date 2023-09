LIVE Arnaldi-Alcaraz | US Open 2023 in DIRETTA | comincia la sfida Si gioca al coperto!

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 19:33 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via allo spettacolo con l’iberico al servizio! 19:32 Accolti dagli applausi del foltissimo pubblico che affolla gli spalti, entrano in campo Matteoe Carlos. 19:30 Condizioni particolari a Flushing Meadows. Pioviggina e l’umidità è alle stelle. Si giocherà dunque con il tetto chiuso. 19:27 Splendida cornice di pubblico sull’Arthur Ashe Stadium. Ancora qualche minuto di attesa ed i due protagonisti entreranno in campo. 19:23 Nulla da perdere per, che può già ritenersi soddisfatto oltremodo dei suoi US. Proprio per questo motivo l’azzurro potràre a braccio sciolto al cospetto del fenomeno ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open : il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'' Arthur Ashe Stadium ': in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik ...Sfida da sogno per Matteoche, al primo ottavo di finale in carriera in un Major, affronta il n. 1 al mondo sull'Arthur Ashe. Chi vince affronterà Sinner o Zverev nei quarti. Il match è in diretta su SuperTennis, ...E' il giorno in cui andranno in scena i due italiani negli ottavi: Matteosfida Carlos Alcaraz nella serata, Jannik Sinner se la vedrà con Alexander Zverev nella notte italiana. Il programma ...

Arnaldi-Alcaraz, ottavi Us Open: dove vederla in tv, segui il tennis live Tuttosport

Di Marco Calabresi Matteo Arnaldi giocherà gli ottavi contro Alcaraz: 22 anni come Sinner, di Sanremo, il suo «agente» è Fognini, fidanzato con Mia, australiana. Dopo la… Leggi ...Tennis, diretta live del quarto turno degli US Open 2023 tra Arnaldi e Alcaraz: Matteo alle prese con una missione impossibile ...