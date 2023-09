LIVE – Arnaldi-Alcaraz | ottavi US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidi finale degli US(cemento outdoor). La prestigiosa vittoria ai danni di Norrie, arrivata dopo quelle contro Kubler e Fils, ha regalato a Matteo l’opportunità di sfidare il numero uno al mondo su uno dei palcoscenici più prestigiosi di tutto il circuito. Con ogni probabilità ciò vorrà dire anche fine del percorso newyorkese, ma l’azzurro proverà comunque a giocarsi le sue carte ed a sfruttare eventuali opportunità.invece va a caccia dei quarti di finale ed è determinato a proseguire la difesa del titolo. Dopo le comode vittorie ai danni di Koepfer e Harris, ha perso un set al terzo turno contro Evans ha intenzione di tornare a vincere il tre set per ...

Fa bene perché il croato, 25 anni, numero 76 delranking, s'esalta quando l'impresa appare ... E tra poco conosceremo qual è la risposta di Alcaraz , opposto a Matteo... magari fra i due coach ci diciamo qualcosa su Alcaraz" ha detto. Sinner contro Zverev, ... Il tedesco è oggi ottavo nella Pepperstone ATPRace To Turin, la classifica basata sui risultati ...Stricker proverà a ripetersi con Fritzraggiante: "Felice di aver giocato il mio miglior tennis. Alcaraz Un grande stimolo poter giocare contro il n. 1" Sinner: "Non avevo le stesse ...

LIVE Arnaldi-Alcaraz, US Open 2023 in DIRETTA: niente da perdere contro il n1. del mondo OA Sport

Le partite di oggi agli US Open di tennis: in campo gli italiani Jannik Sinner e Arnaldi negli ottavi di finale. Il primo a scendere in campo sarà proprio Arnaldi contro il numero 1 del tennis ...'Guardando il tabellone, un po' sentivo la voglia di arrivare a giocare questa partita'. Matteo Arnaldi voleva aggiungere alla sua stagione di ...