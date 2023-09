LIVE Arnaldi-Alcaraz 3-6 3-6 4-6 | US Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro non sfigura al cospetto del numero uno del mondo

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:39 63% di prime palle giocate dal ligure, che ha convertito in punti il 63% degli scambi avviati con la prima. Bassa la resa con la seconda, appena il 42%, ma dall’altra parte della rete c’era il signor. 21:38 Esce tra gli applausi del pubblico statunitense, che torna a casa con la consapevolezza di poter calcare questi palcoscenici. Da lunedì irromperà nella top 50 del ranking ATP. CARLOSb. MATTEO6-3 6-3 6-4. Si conclude con la stecca di dritto delun match durato un’ora e 54 minuti.non ha certamente demeritato aldeluno del. 0-40 Tre match point. Passante ...

US Open, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale Arnaldi (ITA) 3 3 4 Alcaraz (SPA) 6 6 6 20:15 - Alcaraz avanti subito di un break anche nel secondo: 1 - 0 e servizio 20:05 - Un solo break fa la differenza a favore di Carlos Alcaraz nei confronti di Arnaldi: 6 - 3 il primo parziale 19:25 - NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open: il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30, ora italiana) sarà Matteo Arnaldi. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium: in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik Sinner.

Arnaldi-Alcaraz è il secondo incontro del turno mattutino all'Arthur Ashe Stadium, dunque non inizierà prima delle 19:30 italiane. Due italiani oggi negli ottavi dello US Open: Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nella notte incontra Sascha Zverev.