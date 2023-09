LIVE Arnaldi-Alcaraz 3-6 3-6 2-3 | US Open 2023 in DIRETTA | controbreak dello spagnolo

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Lungo il pallonetto di dritto dell’iberico sul gran dritto dell’azzurro. 40-40 Risponde per le rime lo, che spinge sin dalla risposta e chiude con il rovescio lungolinea. 40-30 Servizio, rovescio e smash in arretramento. Alè Matteo! 30-30 Scappa via la risposta di dritto di. 15-30 Si ferma a metà rete il passante di rovescio del ligure. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Servizio, palla corta e pallonetto. Bravo Matteo! 3-2 Game. Passante di dritto in corsa pazzesco del campione in carica, che disinnesca una stupenda risposta anticipata dell’azzurro. 40-30 Spinge molto bene con il rovescio. 40-15 Ricamino dell’iberico, che gioca un drop di dritto sensazionale. 30-15 Stessa combinazione e ...

US Open, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale(ITA) 3 3 2 Alcaraz (SPA) 6 6 3 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ......15 - Alcaraz avanti subito di un break anche nel secondo: 1 - 0 e servizio 20:05 - Un solo break fa la differenza a favore di Carlos Alcaraz nei confronti di: 6 - 3 il primo parziale 19:25 - ...NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open : il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'' Arthur Ashe Stadium ': in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik ...

Arnaldi-Alcaraz LIVE: lo spagnolo avanti 2 set a 0 Sky Sport

Arnaldi-Alcaraz è il secondo incontro del turno mattutino all'Arthur Ashe Stadium, dunque non inizierà prima delle 19:30 italiane. La sfida sarà visibile in diretta su Supertennis (canale 64 del ...Due italiani oggi negli ottavi dello us Open: Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nella notte incontra Sascha Zverev.