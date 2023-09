LIVE Arnaldi-Alcaraz 2-3 | US Open 2023 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

(Di lunedì 4 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta anticipata diche toglie il tempo all’avversario. 3-2 Game. Dritto incrociato superbo dell’iberico, che continua a condurre in questo primo set. 40-15 Prima vincente del numero uno del mondo. 30-15 Velocissimonell’uscita dal servizio. L’iberico gioca un gran dritto in controbalzo. 15-15 Dopo l’ACE il doppio fallo. 15-0 ACE numero uno dello spagnolo. 2-2 Game. Che dritto dell’azzurro, che piazza il vincente con l’inside in. 40-15 Lungo questo rovescio incrociato di. Ci sono due palle del 2 pari. 30-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del sanremese. 30-0 Tiene bene da fondo Matteo, che raccoglie l’errore con il rovescio dell’avversario. 15-0 Servizio, rovescio e ...

US Open, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale(ITA) 0 Alcaraz (SPA) 0 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US Open ...E' il giorno in cui andranno in scena i due italiani negli ottavi: Matteosfida Carlos Alcaraz nella serata, Jannik Sinner se la vedrà con Alexander Zverev nella notte italiana. Il programma ...NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open : il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'' Arthur Ashe Stadium ': in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik ...

Due italiani oggi negli ottavi dello us Open: Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nella notte incontra Sascha Zverev.Di Marco Calabresi Matteo Arnaldi giocherà gli ottavi contro Alcaraz: 22 anni come Sinner, di Sanremo, il suo «agente» è Fognini, fidanzato con Mia, australiana. Dopo la… Leggi ...