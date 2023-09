LIVE – Arnaldi-Alcaraz 0-0 | ottavi US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us Open : il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo. Il 22enne sfida il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sul cemento dell'' Arthur Ashe Stadium ': in palio il pass per i quarti di finale dello Slam statunitense. Attesa anche per Jannik ...Sfida da sogno per Matteoche, al primo ottavo di finale in carriera in un Major, affronta il n. 1 al mondo sull'Arthur Ashe. Chi vince affronterà Sinner o Zverev nei quarti. Il match è in diretta su SuperTennis, ...E' il giorno in cui andranno in scena i due italiani negli ottavi: Matteosfida Carlos Alcaraz nella serata, Jannik Sinner se la vedrà con Alexander Zverev nella notte italiana. Il programma ...

LIVE Arnaldi-Alcaraz, US Open 2023 in DIRETTA: niente da perdere contro il n1. del mondo OA Sport

