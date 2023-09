Litio | l’integrazione tra i colossi occidentali è la via per contrastare la Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) Liontown Resources Ltd., azienda australiana che opera nel mercato del, ha dichiarato di essere disposta a sostenere una nuova offerta di acquisto da 6,6 miliardi di dollari australiani (4,3 miliardi di dollari statunitensi) da parte di Albemarle Corporation, il più grande operatore minerario del settore da una capitalizzazione borsistica di circa 24 miliardi di dollari e circa 200.000 tonnellate di capacità produttiva di carbonato diequivalente (Lce) nel 2022. L’offerta di Albemarle sarebbe di $3 per azione, “la migliore e definitiva” secondo l’azienda in assenza di un’offerta da parte di potenziali concorrenti. Il board dell’australiana Liontown, guidato da Tim Goyder, ha comunicato che accetterà l’offerta qualora venisse formulata come takeover vincolante, con un voto favorevole del consiglio di amministrazione. “L’operazione è coerente ...