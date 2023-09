L’Italia è il Paese europeo con i mutui più alti

(Di lunedì 4 settembre 2023) In Italia i tassi suihanno raggiunto livelli record, ponendola in una posizione di svantaggio rispetto alle principali nazioni europee e guadagnandosi il nuovo primato negativo dicon i tassi piùd’Europa. Lo afferma un recente rapporto del Centro Studi di Unimpresa: le banche italiane offrono condizioni finanziarie meno vantaggiose per chi intende acquistare una casa, con un tasso medio del 4,23%. Tale cifra rappresenta il livello più elevato in Europa, rispetto a Germania e Spagna (3,71%), Francia (2,88%), Austria (3,86%) e Portogallo (4,14%). Il documento di Unimpresa rivela una significativa differenza nei tassi di interesse per iresidenziali trae altre nazioni europee. Nel 2021, Italia, Germania, Spagna, Francia, Austria e Portogallo avevano condizioni simili, ...

I numeri in Europa Tra i Paesi europei che, come, ... come, superano la media Ue per'uscita di casa dei giovani ... Ma nell'ultimo decennio anche nelsvedese la media è ...... il Papa che aveva desiderato visitare quella nazione dove i battezzati non erano che qualche centinaio; una o due parrocchie per ungrande 5 voltee con una popolazione nomade all'80%,...A livello dell'Ue, tra il 2012 e il 2022, "'età media è variata ... Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Spagna,, Malta, Slovenia e ... mentre questo è il caso delle donne in un solo: Croazia.