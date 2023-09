L’Iran usa l’intelligenza artificiale per punire le donne senza velo Sospetti sull’uso di tecnologie e software cinesi e occidentali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) A quasi un anno dalla scomparsa di Mahsa Amini, pestata a morte dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il, il movimento di protesta è ancora attivo in Iran nonostante la dura repressione del regime. Arresti, torture e condanne a morte sono diventati sempre più frequenti e le autorità si preparano a stringere ancora di più la morsa sui manifestanti grazie a una nuova legge sule al. Come riporta la Ong Article 19, le autorità iraniane hanno dichiarato in diverse occasioni di aver iniziato ad usare il riconoscimento facciale per identificare leche non indossano il. In questo modo sarebbero in grado di sanzionarle anche a giorni di distanza ebisogno dell’intervento diretto della polizia. La notizia ...