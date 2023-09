L’Inter contro la Fiorentina sceglie di controllare… senza palla

(Di lunedì 4 settembre 2023)domina laimponendosi col risultato di 4-0. Un punteggio quasi paradossale se si guarda ai dati relativi al possesso e alllo del pallone. ATTACCO FIAMMANTE – Riguardando gli highlights di Inter-(4-0), si evince un dominio pressoché assoluto della squadra di Simone Inzaghi. Che infatti cala un poker completoi viola, segnando in almeno tre modi diversi. Ossia attraverso azioni manovrate con gli attaccanti “armati” dagli esterni (Federico Dimarco con Marcus Thuram, e Juan Cuadrado con Lautaro Martinez), su calcio di rigore (per la prima firma stagionale di Hakan Calhanoglu) e infine inpiede (il raddoppio a inizio ripresa). E proprio la rete del 2-0, la prima di Lautaro Martinez nel corso della gara, descrive perfettamente l’approccio ...

