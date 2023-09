L' infermiera uccisa a Roma | il corpo di Rossella Nappini nell' androne del palazzo | segni di coltellate all’addome Si cerca il suo ex

(Di lunedì 4 settembre 2023)all’entrata deldove viveva, quasi sicuramente da una persona che conosceva : è per questo che le indagini degli investigatori, i quali al momento non escludono alcuna pista, si concentrano sempre di più su un suo ex compagno che la polizia sta tentando di rintracciare. A, nel quartiere Trionfale , si consuma l' ennesimo femminicidio , stavolta di una 52enne,...

Polizia alla ricerca di elementi, e molto probabilmente anche dell'arma del delitto, dopo l'omicidio compiuto a Roma oggi. Un'di 52 anni è stataa coltellate. Il corpo è stato rinvenuto nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo. (di Sibilla Bertollini)Un'di 52 anni, Rosella Nappini , è stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, al civico 63, zona Trionfale, a Roma. È statacon diverse coltellate all'...Mentre è in corso la scrittura di questo articolo è arrivata la notizia dell'ennesimo femminicidio: una donna, un', è statain zona Monte Mario nell'androne di un palazzo di via ...

Omicidio Roma, infermiera uccisa a coltellate: trovata morta in androne di un palazzo Adnkronos

Rintracciato, è stato portato in questura. Il cadavere della donna si trovava in uno stabile di via Giuseppe Allievo, dove la vittima viveva insieme ai suoi due figli e alla madre anziana. Secondo le ...Uccisa a coltellate all’entrata del palazzo dove viveva ... A Roma, nel quartiere Trionfale, si consuma l'ennesimo femminicidio, stavolta di una 52enne infermiera, Rossella Nappini. I primi a dare ...