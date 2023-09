(Di lunedì 4 settembre 2023) Realtà e finzione Globalist è fuori dal coro. Ne siamo orgogliosi. Così come ci confortano le considerazioni di colleghi che conoscono le cose e non le edulcorano per compiacere il potente (governativo) di turno. Tra ...

...prevalenti nella maggior parte dei centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo in". ... A capo del Dipartimento il governo Dbeibah ha nominato Mohamed al - Khoja,spietato capo ...... segretario del Psi che faceva parte integrante del secondo Governo Cossiga, chiamò Tripoli per avvertire il Colonnello dell'attentato in atto: lafece salire i suoi aerei, eddi questi ...Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della strage di Ustica,dei più grandi "misteri italiani". Il 27 giugno 1980 un aereo civile con a bordo 81 persone ...l'allora presidente della...

Libia, uno Stato fallito in mano alle milizie: perché non se ne prende atto Globalist.it

Tripoli nel caos dopo il pasticcio diplomatico generato dall’incontro segreto a Roma tra la ministra degli Esteri e l’omologo israeliano. Così riprende con forza la rotta del mare per i profughi ...Secondo l'ex presidente Giuliano Amato ad abbattere l'aereo civile della Itavia e provocare 81 vittime nel 1980 fu un aereo militare francese ...