Libia | ok di Tripoli a gradimento Orlando come ambasciatore Ue

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Retromarcia del governo disuldi NicolaadUe in. A quanto apprende l’Adnkronos, dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi di non voler concedere ilal diplomatico italiano per non meglio precisati motivi, il governo di unità nazionale di Abdul Hamid Dbeibah ha fatto sapere oggi, attraverso l’libico a Roma, Muhammad Younes, di avere accettato la nomina. In una nota, l’ha confermato stamattina ildi, la cui bocciatura avrebbe aperto la strada a un diplomatico francese, Patrick Simonnet, arrivato secondo nel concorso per il posto vinto dall’attuale inviato della Farnesina in. ...