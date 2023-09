L’ex ministro e la strage di Ustica | «Dalla Francia un muro di gomma Noi un paese a sovranità limitata»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023)della Difesa del governo Amato Salvo Andò dice che lasuè sempre stata reticente. E in imbarazzo. Dopo l’intervista rilasciata a Repubblica dal Dottor Sottile tocca al collega di partito ribadire le accuse a Parigi. E la tesi del missile francese che ha colpito per errore il Dc9 Itavia mentre cercava di uccidere Gheddafi. Che però non era in volo quella notte sull’aereo. «Ogni volta che provavo a parlarne con il mio collega e compagno di partito, Pierre Joxe, col quale ero in ottimi rapporti, lui si ritraeva», ricorda Andò. Mentre alla richiesta di trasparenza fatta al presidente François Mitterrand lui «non disse una parola, con l’aria del padreterno. Reiterai la mia richiesta alla fine dei lavori. Si mostrò infastidito. Amato mi fece cenno di lasciar perdere», ricorda in un’intervista ...