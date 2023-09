L' esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e il saluto a Barbara D' Urso | il video

(Di lunedì 4 settembre 2023) Al via oggi la sedicesima edizione di5 condotto dache in diretta ha salutato e ringraziatoD'

Al via oggi la sedicesima edizione di Pomeriggio 5 condotto daMerlino che in diretta ha salutato e ringraziato Barbara D'Urso . Ecco le parole della giornalista nel suo debutto a Canale 5 : Infine la Merlino ha ringraziato e salutato Barbara D'Urso : ...'Finalmente ci siamo, una vera prima, come al teatro, con tutta l'emozione e il batticuore di una prima e con una gran voglia di raccontarvi', diceMerlino. 'Le prime sono sempre una grande ...col botto, perMerlino a Pomeriggio 5 , la sua prima puntata condotta a Mediaset, su Canale 5, nel programma che fu il regno di Barbara D'Urso.col botto per lo scoop presentato ...

Pomeriggio Cinque: l'esordio di Myrta Merlino, tra emozione e un po' troppa freddezza Vanity Fair Italia

(Liberoquotidiano.it) Tutto pronto per la prima puntata di “Pomeriggio 5”. C’è grande attesa per l’esordio di Myrta Merlino alla conduzione della storica trasmissione finora sempre condotta da Barbara ...Il debutto della giornalista napoletana poteva andare meglio: l'impressione è che la conduttrice debba ancora trovare un proprio stile ...