(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato a IFA il suo top di gamma Legion 9i (16?, 8), il primo laptop dada 16 pollici nell'ecosistemaLegion, con un sistema diintegrato e quindi progettato per giocatori e content creator che si trovano a gestire pesanti carichi di lavoro e necessitano di uno studio di progettazione a portata di mano. "Con l'introduzione diLegion 9i (16", 8) abbiamo toccato l'apice in termini di innovazione nel panorama dei laptop dacheLegion mette sul mercato.Legion 9i è il primo laptop nell'ecosistemaLegion con un sistema diintegrato e ottimizzazione dei chip ...

Legion 9i (16", 8) ha stabilito per noi un nuovo punto apicale che proveremo con ambizione a superare in futuro." Il laptop è dotato di processore Intel Core i9 - 13980HX di 13ma generazione, ...Con Legion Go arrivano anche i Legion Glasses oltre a Legion Go,ha presentato i Legion Glasses degli occhiali con display integrato che consentono di visualizzare uno schermo secondario ...

Lenovo lancia il nuovo PC da gioco con raffreddamento a liquido Adnkronos

