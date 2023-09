Lega Pro | Marani | «Non siamo capaci di far rispettare le regole»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di Matteo, presidente dellaPro, sulla situazione delle iscrizioni tra Serie B e C. I dettagli Matteo, presidente dellaPro, ha parlato al Corriere di Bologna. PAROLE – «Oramai è una costante da decenni. Purtroppo il calcio spesso si fa male da solo e soffre delle storture di un Paese che abusa del ricorso ai tribunali e non è capace di farle. ComePro abbiamo avuto solo una squadra non iscritta e un caso di ricorsi vissuto di riflesso. Seconde squadre? Dopo cinque anni di immobilismo festeggiamo l’arrivo dell’Atalanta. Altri club hanno chiesto informazioni anche grazie alla collaborazione del presidente della A Lorenzo Casini. Penso che il parterre si amplierà».