Le stories di Natalia Paragoni sulla prima volta lontana dalla figlia Ginevra

(Di lunedì 4 settembre 2023), di ritornoMostra del Cinema di Venezia, riabbraccia la. L’ex corteggiatrice ha sfilato sul tappeto rosso dell’evento, che ogni anno accoglie tra gli ospiti anche influencer, tiktoker e altri personaggi di internet. “Tornata da te finalmente! Lanotte senza di te… Mancava una parte di me. Ti amo” scrivenella didascalia che accompagna la foto della manina della bimba, stretta nella sua., che ha ora un mese, è stata lasciata in compagnia del papà Andrea Zelletta e di sua sorella per una notte, mentre l’influencer si trovava a Venezia. Poi, in una story successiva, la dedica alla cagnolina Gigliola: “E poi c’è la miabimba, il mio primo amore. Sempre con noi, ovunque, ...

Il messaggio diOreiro per Wanda Nara . Wanda Nara, cure e trattamenti in Turchia: la ... che ha aperto un box di domande dedicato ai suoi follower nelle Instagram. Tantissime, ...Video, reel econ montaggi professionalissimi mostrano vacanze tutte uguali: in barca, la ... Era quella estate spropositatamente lunga, e vuota, che faceva scrivere aGinzburg, in un ...Poco dopo però,Paragoni è prontamente intervenuta con alcune, rompendo così il suo silenzio social, nelle quali in qualche modo sembra aver replicato al gossip sul suo conto, tanto ...

Le stories di Natalia Paragoni sulla prima volta lontana dalla figlia ... GravidanzaOnLine.it

Natalia Paragoni è rientrata dalla Mostra del Cinema e riabbraccia la figlia. In una story la dolce dedica: 'Mancava una parte di me'.Natalia Paragoni è appena tornata da Venezia e il suo primo pensiero è stato quello di riabbracciare la figlia. A distanza di poche ore dalla Mostra del Cinema ha confessato come ...