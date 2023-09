Le stelle di Edera Artistica Ravenna tornano a volteggiare su Icaro TV e si ritrovano a Mirabilandia

(Di lunedì 4 settembre 2023) (, 4 settembre 2023) - Dal 4 ottobre parte la seconda stagione di “Volteggian le”, il format televisivo dedicato alla ginnastica, 4 settembre 2023 - Tutto pronto per la seconda stagione di “Volteggian le– ginnaste per un sogno”, format televisivo diTV ideato e diretto da Francesco Gullo che racconta il percorso artistico-sportivo delle ginnaste di. Forte del successo di audience dello scorso anno con un milione di telespettatori per un totale di 17 puntate, a partire dal 4 ottobre 2023 torna il programma dedicato alla ginnastica, con tanta musica e alcune novità. Alle quattro protagoniste della prima edizione – Nicole Simoni, Emma Belogi, ...

... torna nel palinsesto autunnale di Icaro TV (canale 18) 'Volteggian le- Ginnaste per un Sogno' , il format TV realizzato in collaborazione conGinnastica Artistica Ravenna , da un'idea ...... blu, bianco e fantasie a righe o elementi che richiamano il mare come conchiglie emarine ; ... ma ci sono anche le piante sospese o aeree come il gelsomino del Madagascar l'escinanto o l', ...Infatti, dopo i giorni bui della disperazione, mammaproclamò: "Chiusa una porta si apre un ... Prima di danzatore a Ballando con leè stato il primo calciatore in carriera conduttore ...

Le stelle di Edera Artistica Ravenna tornano a volteggiare su Icaro ... Adnkronos

Ravenna, 4 settembre 2023 - Tutto pronto per la seconda stagione di “Volteggian le Stelle – ginnaste per un sogno”, format televisivo di Icaro TV ideato e diretto da Francesco Gullo che racconta il ...Tutto pronto per la seconda stagione di “Volteggian le Stelle – ginnaste per un sogno”, format televisivo di Icaro TV ideato e diretto da Francesco Gullo ...