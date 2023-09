Non sorprende che il reshoring, il nearshoring e la produzione "just - in - case" continuino a conquistare ledei giornali come mezzo per le aziende per ridurre i costi della manodopera, ......le Filippine e passa alla seconda fase del Mondiale di basket L'Italia del basket è tra le... Penso sia una dellepiù belle della nostra pallacanestro'. E il presidente Pertrucci aggiunge: '...Siamo tra leotto al mondo , ci siamo imbucati alla festa. Abbiamo alzato l'asticella e abbiamo rischiato. Credo che sia una dellepiù belle della nostra pallacanestro. Ai Mondiali non ...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa Sky Tg24

Le critiche di Giorgetti al superbonus edilizio, le disucssioni sulla strage di Ustica, e l'incidente di Bagnaia in MotoGP ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...