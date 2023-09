Le imprese cercano 531mila lavoratori | ma non ne trovano il 48%

A livello territoriale hanno più difficoltà nell'assunzione del personale ledel Nord Est dove il 53,4% dei lavoratori ricercati è difficile da trovare. Quota questa molto superiore a quella ...5.00 Lavoro,531mila addetti Sono 531mila i lavoratori ricercati dallea settembre, 7mila in più in un anno,secondo il Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal. Le nuove ...Ledichiarano difficoltà di reperimento per oltre 252mila assunzioni a settembre, confermando come causa prevalente la "mancanza di candidati" con una quota del 31,7%, mentre la "preparazione ...

Le imprese cercano 531mila lavoratori, non trovano il 48% Agenzia ANSA

OCCUPAZIONE Sono 531mila i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre, 7 mila in più rispetto a un anno fa, secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con ...Sono 531mila i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre, 7mila in più rispetto a un anno fa, secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con Anpal. Tra set ...