Continua a crescere al tempo stesso, la difficoltà di reperimento che coinvolge il 48% delle assunzioni programmate delle, in aumento di 5 punti percentuali rispetto a dodici mesi fa. Per ......si è trasformata in un punto di riferimento per gli investitori in criptovalute chedi ... fornendo un'alternativa senza barriere rispetto alledi investimento tradizionali. Summary ...... con molte aziende che oggidi agire " ed essere viste agire " in modo socialmente ... Come ha affermato Milton Friedman: "C'è una sola responsabilità sociale delle: utilizzare le risorse ...

Le imprese cercano 531 mila lavoratori, non trovano il 48% Agenzia ANSA

Sono 531mila i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre, 7 mila in più rispetto a un anno fa, secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con Anpal. (ANSA) ...La dinamica dei tassi di interesse ha cambiato il profilo dei conti economici delle banche italiane. Il brutale rialzo dell’inflazione registrato negli ultimi dodici mesi, a cui la Banca centrale euro ...