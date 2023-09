I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud, che da mercoled protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre, hanno rilasciato i 57 agenti, tra guardie e poliziotti, che tenevano in ostaggio. Lo scrive il Telegrafo ...I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud, che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre, hanno rilasciato i 57 agenti, tra guardie e poliziotti, che tenevano in ostaggio. Lo scrive il ......esplose tra mercoledì e giovedì e diverse rivolte nelle... PUBBLICITÀ Negli ultimi anni l'è stato travolto da una ... Un record che, visti i numeri registrati nella prima metà'anno, ...

Le carceri dell’Ecuador sono sempre più violente Il Post