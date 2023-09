Trea picco in un laghetto di fronte alla IAA Mobility, appuntamento mondiale della mobilità al centro congressi di Monaco di Baviera. È il blitz inscenato da alcuni attivisti di Greenpeace, ...

Le auto colano a picco, blitz Greenpeace alla IAA Mobility in Germania - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 4 set. (askanews) - Tre auto colano a picco in un laghetto di fronte alla IAA Mobility, appuntamento mondiale della mobilità al centro congressi di Monaco di Baviera. È il blitz inscenato da alc ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...