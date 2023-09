Lazio | Lotito sul rinnovo di Anderson | 'Per me è come un figlio'

... la combinazione che gli serviva per dare un primo indirizzo alla sua avventura nella. Daichi ...suggerito come possibile erede di Sergej durante le riunioni di mercato con il presidente. ...... un biennale , e chespingeva per un pluriennale . Kamada e la società alla fine hanno ... Vale per la, vale per il giocatore e può essere utilizzata entro i termini della scadenza. Entrambi,...1 Laha provato a prendere Mason Greenwood , idea dell'ultimo giorno di mercato per Claudio. Lo ha confermato il patron biancoceleste, che ha spiegato a Lalaziosiamonoi.it, come la volontà del ...

Il rinnovo di Kamada è la questione del giorno in casa Lazio, con un retroscena che coinvolge il giapponese e la società di Lotito: i dettagli ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Napoli grazie ai gol di Luis Alberto e Kamada, ma è Felipe Anderson l'altro uomo copertina del match. Determinante e decisivo, ...