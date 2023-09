Lazio | i dettagli sul trasferimento di Guendouzi dal Marsiglia

Leggi su calcionews24

I dettagli del trasferimento di Guendouzi dal Marsiglia alla Lazio: riscatto a 12 milioni più 5 di bonus, con un bonus sulla rivendita Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta un importante retroscena sull'operazione Guendouzi tra il Marsiglia e il Lazio. Il francese è arrivato a Formello in prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto a 12 milioni più altri 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. I 5 milioni eventuali sono legati quasi tutti all'eventuale qualificazione dei biancocelesti in Champions League.