Lazio | ecco la lista Champions | le scelte di Sarri

(Di lunedì 4 settembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha diramato laper laLeague in vista della fase a gironi Maurizio, allenatore della, ha diramato laper laLeague in vista della fase a gironi. Basic resta fuori dall’elenco. Di seguito lacompleta. Portieri: Provedel, Sepe. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli. Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino. Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Maurizio Sarri, allenatore della, ha diramato la lista per la Champions League in vista della fase a gironi Maurizio Sarri, allenatore della, ha diramato la lista per la Champions League in vista della fase a gironi. Basic resta fuori dall'elenco. Di seguito la lista completa. Portieri: Provedel, Sepe. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, ...Commenta per primo Laha comunicato i giocatori inseriti nella lista UEFA per la Champions League di quest'anno : Basic resta fuori dall'elenco.la lista ufficiale: Portieri : Provedel, Sepe Difensori : Casale, ...Laha comunicato i giocatori inseriti nella lista Uefa. Tutti presenti tranne Toma Basic che, dopo gli arrivi di Guendouzi e Rovella, è finito ai margini del progetto di Sarri.la lista ...

Lazio, ecco i mini abbonamenti Essere Laziali formato Champions League: tutte le info e i prezzi ilmessaggero.it

Erano attesi già da qualche tempo e finalmente eccoli qui. La Lazio ha deciso di varare dei mini abbonamenti per le partite del girone di Champions League. La campagna ...Ecco di seguito la situazione di Napoli, Lazio, Inter e Milan. Vedi anche Champions League Sorteggi Champions: gironi duri per Milan e Napoli, sorridono Inter e Lazio NAPOLI Per le sfide contro Real ...