Lavoro | Foti insiste | “Italiani se vogliono lo trovano”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 settembre 2023) In merito alla questione che riguarda ilne ha parlato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, ne ha parlato al quotidiano “Libero” Tanti gli argomenti che Tommasoha voluto affrontare in una intervista a ‘Libero‘. In particolar modo quello relativo al ‘Reddito di Cittadinanza‘ che è sta scomparendo sempre di più. Tra le polemiche e le manifestazioni (alcune anche violente) da parte di manifestanti che, in buona parte del nostro Paese, che è sceso in piazza per criticare il governo. Un governo che, però, non è stato affatto con le mani in mano ed ha deciso di aiutare coloro che sono in difficoltà economiche. Al posto del Reddito, infatti, è arrivata la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) sviluppata direttamente dall’Inps. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla ...