Lautaro | il dribbling alla domanda su Lukaku e all’esultanza con Thuram

(Di lunedì 4 settembre 2023)Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la partita e ha risposto alle domande suconMartinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la partita e ha risposto alle domande sucon. Le sue dichiarazioni: «ha imitato la mia esultanza con? No, io non esulto più così. Ho smesso di seguiresui social?è un grande giocatore, come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro…».

...livello sulla destra portando caratteristiche diverse rispetto a Dumfries (Cuadrado porta... Per ora grazie ad un sontuosol'assenza dei partenti non pesa chissà come andrà in futuro ...Con i due centrali che, però, scoprono la retroguardia e lasciano soloMartinez. Questa volta per l'attaccante nerazzurro è fin troppo facile: supera inDossena che cerca ...Con i due centrali che, però, scoprono la retroguardia e lasciano soloMartinez. Questa volta per l'attaccante nerazzurro è fin troppo facile: supera inDossena che cerca ...

Thuram si prende l'Inter. Lautaro completa l'opera Fiorentina in ... Quotidiano Sportivo

A Cagliari l'Inter vince 2-0 CRONACA e FOTO nel Monday night della seconda giornata di campionato.A ventisei anni, Lautaro può entrare nella storia dell'Inter. Entro fine stagione potrebbe oscurare il mentore Icardi ...