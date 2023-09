Lautaro contro Lukaku | il gesto polemico dopo il gol è una vera frecciata

(Di lunedì 4 settembre 2023)Martinez , continua a segnare e a trascinare l' Inter alla terza vittoria in altrettante partite di campionato, al cospetto di una Fiorentina forte e galvanizzata dal passaggio nel playoff di ...

Martinez , continua a segnare e a trascinare l' Inter alla terza vittoria in altrettante partite di campionato, al cospetto di una Fiorentina forte e galvanizzata dal passaggio nel playoff di ...Rientreranno in gruppo lunedì, mentre Lucien Agoumé giocherà con la Francia Under 21la ... Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani:Martinez (Argentina), Alexis Sanchez (Cile) e Juan ...Il primo successo è un 2 - 1il Venezia (reti di Barella e Dzeko), mentre il secondo è il 4 - 0il Cagliari (doppietta diMartinez e gol di Sanchez e Calhanoglu). Quinto ...

Lautaro contro Lukaku: il gesto polemico dopo il gol è una vera ... Corriere dello Sport

Lautaro Martinez è sempre più leader e trascinatore dell'Inter. Per lui un avvio di campionato da 5 gol in tre partite. E l'argentino da vero nerazzurro cancella l'ex compagno, ed ex amico, Romelu Luk ...A parole Lukaku dichiarava amore e fedeltà alla maglia, mandava perfino video ogni giorno ai compagni, ma nell'ombra tramava altro. Alla fine ha detto sì alla Roma perché tra Torino e Londra i ...