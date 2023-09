L’attivista dei Verdi serve a Giambruno la vendetta | «Anche l’orsa Amarena | se non fosse uscita | non avrebbe incontrato il lupo?» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laè un piatto che si consuma freddo, vuole proverbio. Deve averlo pensato tra sé e sé Benedetta Scuderi, attivista deie già candidata alla Camera per l’AlleanzaSinistra, co-portavoce della Federazione dei Giovanieuropei, ospite quest’oggi nella trasmissione di Rete 4 condotta da AndreaDiario del giorno. Il giornalista di Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni ha riempito le pagine dei social e dei giornali (non solo in Italia) per giorni la scorsa settimana dopo le sue contestate dichiarazioni sui recenti casi di violenza sessuale in Italia: «Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari evitidi incorrere in determinate problematiche, perché poi il ...