Latina | partono i lavori di manutenzione straordinaria a via Nascosa

(Di lunedì 4 settembre 2023)diin via, nel tratto compreso tra via del Lido e il quartiere(ex Q5). Gli interventi inizieranno la mattina di lunedì 4 settembre e termineranno il 3 ottobre. In questo arco temporale, con un’ordinanza a firma del dirigente Daniela Prandi, è stata prevista l’interdizione della circolazione e sosta in corrispondenza del tratto di strada interessato. Sono autorizzati a passare i residenti accedenti alle proprietà private, i mezzi dell’impresa esecutrice dei, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. “Gli interventi – ha dichiarato l’assessore aipubblici Massimiliano Carnevale – riguardano una delle strade più critiche del territorio di ...

Immigrati, donne e uomini chedai loro paesi alla periferia del mondo chiedono una ... Suor Elisa Kidané, nata a Segheneiti, in Etiopia, comboniana, per lunghi anni in America, da qualche ......in estate mentre i lazialicon il sogno play - off. Altra candidata alla promozione è la SPAL che affronta la Vis Pesaro . Pescara Juventus U23 2 settembre ore 20.45. Avellino2 ...... dove negli anni '40 iniziarono le prime rivolte contro l'occupazione nazista e da dovei ... criticherà a più riprese l'imperialismo USA e le dittature militari in America. Cosa che fino ...

Via Nascosa: partono i lavori di manutenzione straordinaria Comune di Latina

B retella Cisterna-Valmontone, ci siamo. Stanno per essere avviati circa 5mila espropri e sta per essere conclusa la gara dell’appalto integrato per la realizzazione del primo tratto viario, ovvero ...L'Avellino sciupa e stecca l'esordio, battuto a domicilio 2-0 dal Latina. Il debutto più temuto si è puntualmente materializzato. «È il colore che ci scorre ...