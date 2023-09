L’Arabia e il sindacato di Djokovic fanno paura | Atp e Wta pianificano una storica fusione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) SaràSaudita incombente, sarà il“scissionista” messo su dache fa proseliti, il tennis sembra darsi una svegliata. E in queste ore, a New York, approfittando degli Us Open, i vertici dei due circuiti professionisti mondiali, la Atp maschile e la Wta femminile, sono in riunione ad oltranza. Obbiettivo: mettere le basi per una, che per il Telegraph – che racconta la storia in esclusiva – potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. In programma anche un summit di due giorni a Londra, alla fine di questo mese. “Tre anni dopo che Roger Federer ha chiesto l’unione di Atp e Wta – scrive il Telegraph – i boss delle due organizzazioni – rispettivamente Andrea Gaudenzi e Steve Simon – stanno finalmente cercando di allineare i tour e unire le loro forze. Se ...