Landini lancia un referendum tra i lavoratori per decidere sullo sciopero contro il governo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 settembre 2023) La premier Meloni non ha risposto alla sua lettera del 28 agosto con la quale, a nome della Cgil, Mauriziochiedeva l’apertura di un confronto colsulla manovra. Il segretario della Cgil lo dice in un’intervista al Corriere, commentando: «È grave che ilcontinui a non volersi confrontare seriamente col sindacato». Le urgenze persono numerose: «Vogliamo risolvere i problemi. E per farlo bisogna cambiare le politiche del. Aumentare i salari e le pensioni, contrastare la precarietà, non allargare voucher e contratti a termine. Cancellare il sistema degli appalti e subappalti, invece di modificare il codice e introdurre i subappalti a cascata come ha fatto il. Cancellare i contratti pirata con una legge sulla rappresentanza. Introdurre il ...