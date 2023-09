Landini | “Il governo usa dipendenti e pensionati come bancomat”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “È grave che ilcontinui a non volersi confrontare seriamente col sindacato”. È quanto afferma il segretario della Cgil, Maurizioin un’intervista al Corriere. “Vogliamo risolvere i problemi – aggiunge il leader del sindsacato -. E per farlo bisogna cambiare le politiche del”.: “È grave che ilcontinui a non volersi confrontare seriamente col sindacato” “Aumentare i salari e le pensioni – aggiunge-, contrastare la precarietà, non allargare voucher e contratti a termine. Cancellare il sistema degli appalti e subappalti, invece di modificare il codice e introdurre i subappalti a cascataha fatto il”. “Cancellare i contratti pirata con una legge sulla rappresentanza. Introdurre il salario ...

La rivalutazione delle pensioni resta un punto doloroso "Non mi sarei mai aspettato l'ipotesi di un blocco delle rivalutazioni da undi centrodestra. Me lo sarei atteso da, da Letta, ...Ma almeno, Schlein e Conte alla fine saranno coerenti. Ho una domanda per gli altri del PD. ...nelle fabbriche e ora non hanno il coraggio dell'abiura' Il JobsAct in breve Attuata dal......2014 dalRenzi, che può spaccare oltre che imbarazzare il Pd , partito che all'epoca ha lanciato e sostenuto il provvedimento. Una proposta lanciata dal segretario della Cgil Maurizio...

LANDINI: GRAVE CHE GOVERNO NON CI CONVOCHI 9 colonne

Il leader sindacale: da oggi via alle assemblee. Sull’esecutivo: è più debole, cresce la sfiducia perché le condizioni di vita peggiorano ...Maurizio Landini ospite a In Onda se la prende con il governo per la mancata collaborazione con i sindacati: "Lo dico chiaramente, ci siamo rotti le scatole" ...