L’amaro ricordo di Rita Dalla Chiesa | “La sinistra non amava mio padre | simpatizzava con le idee delle Br”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Con la deposizione di una corona ieri mattina è stato commemorato il generale Carlo Alberta, ucciso il 3 settembre di 41 anni fa, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, in via Isidoro Carini a Palermo. Presenti alla cerimonia, sul luogo dell'eccidio, i figli Nando e Simona. Oltre al Prefetto Maria Teresa Cucinotta, le autorità civili e militari, la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo e il sottosegretario Francesco Sisto. Alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa nella sede della Legione carabinieri Sicilia e in giornata sono arrivati i messaggi del presidente Mattarella e del premier Meloni.

