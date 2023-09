(Di lunedì 4 settembre 2023) Tesi, antitesi, e sintesi? Il colonnello Rambaldo Buttiglione, che inizia nel 1970 a fare le sue stralunate telefonate alla radio, è un personaggio immaginario. Ma ispirato, per lo meno nel nome, a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I pesci insono stati introdotti nelle montagne dall'uomo diversi secoli fa, probabilmente ... Sull'versante dei Pirenei, i laghi verdi sono stati osservati già nel 2011 da ricercatori ...... Sentire parlare Vannacci in camicia riporta tutto in prospettivache Vannacci. Il vero botto ... IlAntonio Pappalardo, presidente del Cocer dei Carabinieri e deputato e sottosegretario, ...Ma sembra più cheun tentativo di assecondare le tante lobby industriali che ruotano intorno ... Una chiave di lettura in tal senso, anche se piùe riferita all'intero contesto europeo, ...

L'altro generale. Pappalardo prima di Vannacci Il Foglio

ROMA (ITALPRESS) – “A 41 anni dal brutale attentato mafioso che ha causato la morte del generale dell’Arma dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie… Leggi ...Il direttore generale dell'organismo Onu, Rafael Grossi, "si rammarica che non sia stato fatto alcun progresso" su questo tema, citando anche la mancanza di passi avanti nell'altro spinoso dossier ...