L’allarme demografico Italiano | Un paese senza giovani

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023): Riflessioni di Angelo Melone, Console della Repubblica democratica del Congo, sul futuro dele deiIl Console della Repubblica democratica del Congo, Angelo Melone, qualche giorno fa ha espresso tramite i suoi canali social un riflessione che riguardain Italia. Nel post il Console scrive: “Ne sono certo: non leggerai tutto questo post perché non è brevissimo e la nostra è una società veloce ma voglio spingerti ad una riflessione. Da Console di unafricano in forte crescita demografica (crescita che accomuna tutte le nazioni in via di sviluppo che con molta probabilità, un giorno, prenderanno il sopravvento geopolitico del pianeta), ho il dovere di lanciare un grido ...