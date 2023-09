L' Alfa Romeo 33 Stradale ritorna a Monza dopo 56 anni e incontra la Formula 1

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Se l'33ha debuttato in un luogo denso di storia come il Museo, la sua prima uscita all'aria aperta non poteva che avvenire un un altro scenario significativo, come quello dell'autodromo di. La visita della supercar del Biscione nel Tempio della velocità, peraltro in occasione del Gran Premio d’Italia, è stata in qualche modo un ritorno: esattamente il 31 agosto del 1967, infatti, la 33originale faceva il suo debutto sul circuito lombardo, poche settimane prima del suo esordio ufficiale al Salone di Torino. Allora la scelta non fu casuale in quanto massima espressione del legame fra il mondo delle corse e quello delle auto di serie, inoltre sottolineava il ritorno ufficiale dell’...