La transizione ecologica è una priorità per giovani e imprese | lo rivela uno studio Edison

(Di lunedì 4 settembre 2023) Lacondivisa dellaè un elemento fondamentale peritaliane. Ottosu dieci e seisu dieci ritengono che sia l’elemento chiave per il passaggio a una società futura sostenibile. Ma c’è di più: iassociamo a questauna profonda evoluzione dei valori, mettendo al centro l’inclusività, il senso di comunità e la promozione del bene comune. Questa enfasi sullada parte diè motivata da una realtà preoccupante: oltre due terzi delleitaliane ritengono che l’attuale modello economico non abbia contribuito a uno sviluppo sostenibile. ...

Coinvolti da questa istanza i Ministeri dellae della Cultura, la Regione Toscana, il Comune di Morfasso, i Carabinieri Forestale, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti ...Una percentuale di mercato che dà un'idea della leadership del Gruppo in questa tecnologia, fondamentale nelladelle nostre società verso la mobilità sostenibile. Il Gruppo ...'Ci aspetta un autunno molto caldo per difendere le tutele sociali e sostenere le politiche per lacontrastate dal governo', conclude Bonelli.

Transizione ecologica: trovare nuove soluzioni nel rispetto dell’ambiente TGCOM

Alle 12 Mps a Piazza Affari fa segnare un – 1,78% a Piazza Affari nella prima seduta settimanale. Il titolo è sotto gli occhi degli operatori con i riflettori che sono accesi per via del dibattito, ...Gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19, l’industria automobilistica brasiliana, la sesta più grande del mondo, sta vivendo una grave crisi, con un calo della produzione dovuto alla carenza di m ...